ELEIÇÕES 2020 Com 52% dos votos, Marquinhos Trad é reeleito no 1° turno Atual prefeito recebeu 218.418 votos. Sérgio Harfouche, segundo colocado, teve 48 mil votos

15 NOV 2020 - 21h:29 Por Marcus Moura/CBN

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) foi reeleito com 218.418 votos, o que totalizou 52,58% do total. Em segundo lugar, o procurador Sérgio Harfouche (Avante), que teve a candidatura indeferida, somou 48.094 votos.

Pedro Kemp (PT) teve 8,32%, Vinícius Siqueira (PSL) abocanhou 8,20% dos votos. A delegada Sidnéia Tobias (Podemos) conquistou 4,6%. Já o deputado Marcio Fernandes (MDB) encerrou o pleito com 3,01%, Esacheu Nascimento (PP) teve 2,45% e João Henrique Catan (PL) somou 2,44%.

Marcelo Miglioli (Solidariedade) teve 1,9% dos votos, na sequência aparecem: Dagoberto (PDT) com 1,5%; Guto Scarpanti (Novo) com 1,16%; Cris Duarte (PSOL) teve 1,11%; Marcelo Bluma (PV) com 0,64%, e por último Paulo Matos (PSC) com 0,4%.