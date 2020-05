EDUÇÃO ONLINE Com 70 opções de cursos gratuitos, Unicesumar oferece qualificação online As mães dos alunos que se cadastrarem na plataforma, vão ganhar decontos nos cursos

8 MAI 2020 - 14h:03 Por Thais Cintra/ CBN

A instituição de ensino à distancia Unicesumar, está com oportunidade de cursos online gratuitos, durante o período de isolamento. São opções voltadas para crescimento pessoal e profissional, além do estímulo ao desenvolvimento do empreendedorismo. Os cursos livres tem duração que varia entre 10 horas e 30 horas, e englobam temas como tecnologia, empreendedorismo e idiomas. Lembrando que é permitido inscrever apenas um curso para cada CPF. Acesse o áudio: