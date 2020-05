NOVO CORONAVÍRUS Com 86 novos registros, MS tem 1.186 casos de covid-19 Estado apresenta aumento de 7,6% em 24 horas e mais uma morte.

27 MAI 2020 - 12h:15 Por Loraine França

Os casos da covid-19 em Mato Grosso do Sul registraram aumento de 7,6% em 24 horas e totalizaram 1.186 confirmações nesta quarta-feira (27). O estado somou 86 novos casos nesse período. O município com a maior númer de novos casos é Dourados, que registrou 17 novos casos. Uma senhora de 78 anos que morava em Três Lagoas é a 18ª vítma do novo corona´virus no estado.

