ENEM 2019 Com a liberação das notas, estudantes devem ficar de olho no Sisu Sistema de Seleção Unificada abre inscrições no dia 21 de janeiro

17 JAN 2020 - 10h:45 Por Isabelly Melo

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2019 foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (17). Para os vestibulandos que ainda não conferiram a nota, basta acessar a página do participante no site enem.inep.gov.br/participante, incluir o CPF e a senha cadastrada.

Lembrando que os participantes poderão consultar a nota da redação, assim como o desempenho em cada área de conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática.

De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 3.709.809 pessoas fizeram as provas do ENEM 2019, que foi aplicada nos dias 3 e 10 de novembro, cerca de 72% do total de inscritos.

Em Mato Grosso do Sul foram mais de 70 mil inscritos (70.396), sendo que 59% eram mulheres, 41.254. A faixa etária média da maioria era de 21 a 30 anos, mais de 19 mil pessoas.

As notas do exame podem ser utilizadas paras entrar de diversas formas em universidades brasileiras, incluindo pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que neste ano abre as inscrições para o 1º Processo Seletivo no dia 21 de janeiro, seguindo até dia 24 do mesmo mês.

O resultado da chamada regular está previsto para o dia 28 de janeiro. E a convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro até 30 de abril de 2020.

Para quem fez a prova como “treineiro”, ou seja, quem ainda não concluiu o ensino médio, terá que aguardar até março do ano que vem para acessar o boletim individual.