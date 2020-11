DISK-COVID Com agenda de novembro lotada, agendamento de testes deve ser feito em outro canal A secretária adjunta de saúde, Christine Maymone, orientou a população a ligar no número 2020-2170 para novos agendamentos

25 NOV 2020 - 12h:11 Por Isabelly Melo

Além do número já conhecido do disk-covid, pelo telefone 0800 647 0911, que atende as quatro macrorregiões do Estado: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, agora a população é orientada a ligar diretamente para a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) pelo número 2020-2170. Confira as orientações: