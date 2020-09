AGRONEGÓCIO Com ajuda do clima, colheita do milho avança em MS Safrinha se aproxima do final com estimativa de 8,6 milhões de toneladas

9 SET 2020 - 13h:42 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Foto: Portal do MS O aumento da temperatura, a ausência de chuva e a baixa umidade do ar contribuíram para o avanço da colheita do milho nas regiões do Estado em que a cultura foi plantada tarde. Com isso, a safra 2019/2020 de milho se aproxima do final, com projeção de 8,6 milhões de toneladas e produtividade média de 76 sacas por hectare.

