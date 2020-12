COVID-19 Com altas taxas de internação, Estado ativa 27 novos leitos Santa Casa da Capital também recebeu novos reforços

8 DEZ 2020 - 14h:33 Por Beatriz Magalhães/CBN

Mato Grosso do Sul ganhou mais 27 leitos de UTI-Covid habilitados pelo Ministério da Saúde. Os leitos foram distribuídos em quatro municípios do Estado: Corumbá, Dourados, Paranaíba e Ponta Porã. A decisão foi publicada em portarias no Diário Oficial da União de segunda-feira, 07.

Segundo o secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, outros 74 municípios de Mato Grosso do Sul aguardam definição do Ministério da Saúde para habilitação de novos leitos. “Estamos fazendo tudo o que é preciso para que o Estado e os Municípios tenham estrutura hospitalar para o enfrentamento da pandemia”, afirma o secretário.

Na Capital, novos dez leitos foram habilitados na Santa Casa de Campo Grande, o que totaliza 77 leitos de Unidades de Terapia Intensiva para adultos na unidade hospitalar, existindo ainda a possibilidade de ampliação mais dez leitos de UTIs.

Para Geraldo Resende, não adianta a criação de novos leitos se não houver a colaboração dos gestores municipais e da população. “É preciso que tenhamos medidas restritivas, toque de recolher mais extenso e que as atividades não-essenciais deixem de serem feitas sob pena de termos o colapso na Saúde Pública do Estado”, enfatiza o secretário.