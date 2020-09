BIG FISH II Com grande quantidade de autuações por pesca ilegal, operação é prorrogada Número já é maior que o registrado durante operação Corpus Christi

7 SET 2020 - 16h:59 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Mais de 30 autuações por pesca ilegal foram feitas durante a operação Big Fish II, em Mato Grosso do Sul, iniciada na última sexta-feira (04). O número já é maior que o registrado durante a operação Corpus Christi, que ocorreu em junho e teve 24 pessoas autuadas.

A grande quantidade de pescadores descumprindo as normas levou a Polícia Militar Ambiental (PMA) e o Imasul a prorrogarem a fiscalização das atividades que de alguma forma trabalham com recursos pesqueiros.

Com isso, a operação que deveria durar até às 8h da manhã de terça-feira (08), terminará no mesmo horário de quarta-feira (09).

Além do alto número de pescadores nos rios, os fiscais encontraram muitas redes de pesca, anzóis de galho e espinheis, que são itens proibidos. Segundo o balanço divulgado pelos órgãos, mais de 45 redes já foram retiradas dos rios, algumas com muitos peixes mortos enroscados.

As 26 Subunidades, com mais de 190 policiais e fiscais do Imasul que estão trabalhando com os demais crimes e infrações ambientais estão encontrando também muitas irregularidades contra a fauna e a flora.