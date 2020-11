CBN FESTAS E EVENTOS Com anos de experiência, garçom assume restaurante tradicional na Capital Após 23 anos, Rochinha é o novo proprietário do Fogo Caipira

28 NOV 2020 - 11h:12 Por Beatriz Magalhães/CBN

Com uma história vencedora, o convidado do CBN Festas e Eventos deste sábado (28), foi o Rochinha. Há mais de 23 anos trabalhando no Fogo Caipira, o experiente e comprometido garçom passa a ser o proprietário, dando continuidade a um dos retaurantes mais tradicionais de Campo Grande, mantendo o mesmo perfil de gastronomia regional com qualidade e excelência. Confira um pouco da trajetória do Rochinha: