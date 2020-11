SAÚDE Com apenas 34,5% de crianças imunizadas campanha segue Capital terá 58 unidades abertas e três pontos temporários de vacinação no fim de semana

6 NOV 2020 - 16h:32 Por Gabi Couto/CBN/PMCG

De todas as 71 unidades de saúde de Campo Grande, 58 estarão abertas ao público neste sábado (07) para o Dia D de vacinação contra poliomielite e multivacinação para atualização da caderneta vacinal. Haverá também pontos de temporários de imunização em três shoppings da Capital.

As unidades estarão funcionando das 7h às 17h, como estratégia para adesão do maior número de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. O objetivo desse segundo Dia D é que aqueles responsáveis que não conseguem levar as crianças para vacinar durante a semana, se utilizem desse horário especial para fazer a imunização.

Na Capital, até o momento, 34,5% das crianças entre um e menos de cinco anos de idade foram vacinadas, totalizando 16.626 doses aplicadas. Campo Grande tem 48.110 crianças na faixa etária de 12 meses a menos de cinco anos de idade.

Além da vacinação contra a pólio, todas as demais doses do calendário vacinal da criança estão à disposição, para que possa ser feita a atualização da caderneta de quem tem doses atrasadas.

Os pontos temporários serão nos shoppings Norte Sul, das 11h às 20h durante todo o final de semana, no Bosque dos Ipês,11h às 18h no sábado e das 11 às 20h no domingo, e no Pátio Central, das 7h às 17h no Dia D.

Estarão abertas as unidades:

26 de Agosto

UBSF NOROESTE

UBSF NOVA BAHIA

UBSF MATA DO JACINTO

UBSF MARABA

UBSF ESTRELA DALVA

UBS BURITI

USF VILA FERNANDA

CLINICA DA FAMILIA PORTAL CAIOBA

UBS OLIVEIRA

UBS CAIÇARA

UBS SÃO CONRADO

UBS BATISTÃO

UBS TARUMÃ

UBS COOPHAVILLA II

CF NOVA LIMA

UBS CORONEL ANTONINO

UBS ESTRELA DO SUL

USF JARDIM AZALEIA

USF JARDIM PARADISO

USF JOSE TAVARES

USF SÃO BENEDITO

USF SÃO FRANCISCO

USF VIDA NOVA

USF VILA COX

USF VILA NASSER

USF ANA MARIA DO COUTO

USF ALBINO COIMBRA

USF INDUBRASIL

UBS LAR DO TRABALHADOR

UBS POPULAR

USF SERRADINHO

UBS SÍLVIA REGINA

USF SÍRIO LIBANES

USF ZÉ PEREIRA

USF TIRADENTES

USF MORENINHAS

UBS UNIVERSITÁRIO

UBS CARLOTA

USF CIDADE MORENA

USF MAPE

USF ITAMARACÁ

USF CRISTO REDENTOR

UBS ARNALDO ESTEVÃO

UBS DONA NETA

UBS AERO RANCHO

UBS PIONEIRA

UBSF AERO RANCHO 4

UBSF JARDIM BOTAFOGO

UBSF COHAB

UBSF MACAÚBAS

UBSF PARQUE DO SOL

UBSF MÁRIO COVAS

UBSF PAULO COELHO MACHADO

UBSF NOVA ESPERANÇA

UBSF IRACY COELHO

UBSF ALVES PEREIRA

DOM ANTONIO BARBOSA – FRATERNIDADE DESPERTAR