AGRONEGÓCIO Com arroba em alta, indústria frigorífica tenta segurar preços da pecuária Manobra da JBS penaliza pecuaristas que investem em qualidade

20 JUL 2020 - 13h:39 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Com a arroba do boi gordo disparando, a indústria frigorífica tenta segurar os preços há cerca de duas semanas. A JBS, por exemplo, acabou com a bonificação chamada “Sinal Verde”, que tinha como objetivo valorizar a carne de excelência.

Saiba mais: