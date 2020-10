ECONOMIA Com aumento da inflação, aluguel fica mais caro Pesquisa da FGV aponta uma inflação de 2,92% no setor imobiliário

22 OUT 2020 - 16h:30 Por Beatriz Magalhães/CBN

Pesquisa divulgada pela Fundação Getulio Vargas - FGV, aponta um aumento na inflação do aluguel. Em dose meses foi registrado um aumento alta de 2,92%. De acorodo com presidente do Conselho Reginal dos Corretores de Imóveis, Eli Rodrigues, em Mato Grosso do Sul a solução pode ser a negociação entre as partes. Confira: