AGRONEGÓCIO Com aumento das compras, preços de lácteos tem valorização de 7% em MS Sul-mato-grossenses produziram mais de 83 mil litros de leite entre janeiro e abril deste ano

19 AGO 2020 - 16h:21 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), compilados pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Famasul), Mato Grosso do Sul produziu mais de 83 mil litros de leite de janeiro a abril deste ano, o que representa uma variação de 13,11%, se comparado ao mesmo período do ano passado.

