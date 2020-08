CENÁRIO Com aumento das exportações brasileiras, MS ganha destaque no mercado interno da suinocultura Quatro cidades do Estado estão na rota do desenvolvimento da atividade com maiores investimentos

7 AGO 2020 - 16h:05 Por Marcus Moura/CBN

Com o aumento da exportação de suínos no Brasil, Mato Grosso do Sul aproveita para ganhar espaço no mercado interno atendendo a demanda de consumidores dentro do país. O horizonte para a atividade no Estado traz bastante ânimo para os produtores, já que a oferta de crédito para o setor é recorde.

Somente nesta semana, o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO aprovou mais R$ 71 milhões em projetos para a atividade. Segundo radiografia feita pelo presidente da Assumas (Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores), Alessandro Boigues, desde o ano passado o setor conta com maior volume de capital para investimentos. “Cresceu bastante desde 2019, a previsão é que essa alta se mantenha até 2022. Temos muito projetos de expansão e melhoria das plantas”, disse.

Boigues ainda explica que a maior parte da produção é destinada ao mercado interno. “O consumo está muito bom e, com isso, a proteína acaba ficando por aqui para atender a nossa demanda”.

O presidente da Assumas ainda dá detalhes de como funciona a geografia de investimentos e produção dentro de MS. “Nossa produção está dividas em duas grandes plantas de abate e produção, uma no norte do Estado em São Gabriel do Oeste, e a outra em Dourados, as indústrias. Entretanto, hoje, os maiores investimentos estão sendo realizados em Jateí, Glória de Dourados, Itaporã e na cidade de Rio Verde”, detalha.

A suinocultura do Estado cresceu 54,3% entre 2014 e 2020, de acordo com a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). O índice está muito acima da média nacional, de 29,2%. Segundo o titular da Semagro, Jaime Verruck, neste ano, o FCO já destinou mais de R$ 200 milhões para o setor no Estado.