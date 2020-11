AGRONEGÓCIO Com aumento das exportações, saldo da balança comercial está um terço maior que 2019 Crescimento das vendas externas é influenciada, principalmente, pela alta do dólar

10 NOV 2020 - 15h:13 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Com US$ 3,492 bilhões, o saldo da balança comercial de Mato Grosso do Sul teve um aumento de 33,14% entre janeiro e outubro deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o Estado registrou US$ 2,622 bilhões.

Esse aumento se deve ao crescimento de 12,17% das exportações deste ano frente a 2019 e a queda de 17,08% nas importações. Segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, o dólar mais valorizado favorece as vendas dos produtos estaduais.

Saiba mais: