AGRONEGÓCIO Com baixa oferta de animais prontos, preços da pecuária seguem valorizados Segundo Cepea, média do valor em agosto é o maior para o mês desde 1994

21 AGO 2020 - 14h:03 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A média do preço do boi gordo em agosto é a maior, em termos reais, de toda a série história mensal, iniciada em 1994, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP.

Em Mato Grosso do Sul, o preço da arroba terminou a primeira quinzena do mês seguindo o movimento de alta.

