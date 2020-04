ECONOMIA Com baixas, preço mínimo do etanol na Capital chega a R$ 2,80 Gasolina e diesel também acumulam quedas devido a crise econômica

29 ABR 2020 - 14h:09 Por Marcus Moura/CBN

Há dois meses, nós noticiávamos aqui na CBN a alta no preço dos combustíveis devido ao reajuste da pauta fiscal. O preço médio do etanol na época era de quase R$ 3,60 e da gasolina R$ 4,45. Entretanto, agora, com a queda no consumo, os preços despencaram. Confira: