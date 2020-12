CBN CONSUMO Com bandeira vermelha, confira quanto custa cada quilowatts A bandeira vermelha Patamar 2 acrescenta R$ 6,243 para cada 100 quilowatts-hora consumidos

1 DEZ 2020 - 18h:13 Por Marcus Moura/CBN

Com a reativação do sistema de bandeiras tarifárias, anunciada nesta segunda-feira (31) e que passou a valer hoje (01), o valor pago pelo quilowatts fica mais caro para os consumidores. Pensando nisso, o Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS montou uma tabela com os preços para todas as faixas de consumo.

A tabela leva em conta como parâmetro a situação de Campo Grande, considerando que há variações na Cosip (Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública). O valor do kwh passa de R$ 0,68 a R$ 0,75 para a faixa de consumo de até 50kwh; de R$ 0,83 a R$ 0,91 na faixa de 100 kwh; de R$ 0,95 a R$ 1,02 na faixa de 200 kwh; de R$ 0,96 a R$ 1,04 na faixa de 400 kwh e de R$ 1,00 a R$, 1,08 acima de 600 kwh.

“Entendemos que a informação é fundamental para que o consumidor planeje o seu orçamento. Por isso mesmo, repudiamos a forma como a reativação das bandeiras ocorreu, antes do prazo informado inicialmente pela Reguladora e com decisão de um dia para o outro”, diz a presidente do Concen, Rosimeire Costa.

A bandeira vermelha Patamar 2 acrescenta R$ 6,243 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. A adoção da bandeira vermelha em patamar 2 é uma sinalização dos custos da energia elétrica e que este mecanismo é adotado para evitar uma explosão na conta no momento do reajuste da energia elétrica, quando já vem com a inflação aplicada. “Isso porque quando os reservatórios estão com níveis baixos é preciso despachar as termelétricas que têm energia mais cara”, explica Rosimeire. (Com assessoria)