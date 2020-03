Com bíblia em mãos, pastor nega crimes cometidos em vídeo Vídeos com agressões e abusos foram transmitidos em rede social

13 MAR 2020 - 18h:09 Por Marcus Moura/ CBN

Após manter em cárcere privado por quase sete horas a mulher e transmitir as agressões e abusos pela internet, o pastor Jesus Dalnivo Coelho Gorgs, 40 anos, prestou depoimento com uma bíblia em mãos e negou todos os crimes, mesmo tendo sido ele o responsável por tornar público o material em rede social.

Segundo a delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) responsável pelo caso, Maíra Pacheco, ele será indiciado por cárcere privado, ameaça, divulgação de cenas de pornografia, registro não autorizado de intimidade sexual e tortura. Em depoimento à polícia, a vítima disse que em cinco anos de união, os casos de violência só começaram no começo deste ano.

“Ela passou por cirurgias plásticas e isso o deixou muito enciumado. As situações foram saindo do controle e acabaram culminando com a situação de ontem (12). Antes disso, ele só tinha passagem por porte ilegal de arma”, explicou. Ela se arrumava para trabalhar quando o homem começou a ficar agressivo. Um casal estava dormindo na casa deles para dar apoio durante o período de “crise”. Após às 8h00, os amigos perceberam que ninguém saia do quarto, mas que haviam gritos constantes.

Ele tomou o celular da vítima e passou a transmitir as agressões pelo Facebook, quando amigos viram as cenas e acionaram a polícia. Ele tinha a intenção de arrancar uma confissão sobre uma suposta traição da mulher, que foi negada posteriormente em depoimento.

Após a polícia ser acionada, Gorgs ainda mantinha controle sobre a situação, já tinha acesso em tempo real a tudo que era feito dentro da casa, por meio de câmeras de segurança. Ele a todo momento afirmava que o amante estava na casa, porém os amigos negavam.

Ele sofre de depressão e usa medicamentos controlados. À delegada, ele disse que a mulher o dopava de remédios. A mulher apresentava hematomas pelo corpo, principalmente nos seios. Ainda na casa, foram apreendidos a tesoura usada para cortar o cabelo da mulher. Ele também ameaçava furar os olhos da vítima com o objeto. Uma substância, em forma de comprimido, foi apreendida para perícia. Integrantes da igreja onde Jesus Dalnivo Gorgs era pastor também serão ouvidos.