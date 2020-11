TRÂNSITO Com casos de covid confirmados, Detran-MS suspende atividades em agência da capital Agência do Shopping Campo Grande seguirá sem atendimento até segunda-feira (16)

4 NOV 2020 - 10h:04 Por Isabelly Melo

Com casos suspeitos e confirmados do Novo Coronavírus (Covid-19) entre servidores e prestadores de serviço, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) suspende o atendimento nesta quarta-feira (4) em duas agências: no Shopping Campo Grande e no município de Jardim.

A suspensão faz parte das medidas de biossegurança adotadas pelo órgão desde o início da pandemia e segue orientações da Organização Mundial de Saúde. A partir de agora, os documentos que deveriam ser entregues na agência do Shopping Campo Grande serão direcionados para a sede.

Os atendimentos que estavam com atendimento agendado na Capital serão informados sobre nova data e local por meio de SMS e e-mail.

Em Jardim, os clientes que tiverem a necessidade de ser atendidos presencialmente precisarão se deslocar até a agência mais próxima que, neste caso, fica na cidade de Guia Lopes.

O atendimento volta ao normal na próxima segunda-feira (16) depois dos espaços passarem por desinfecção rigorosa.

*Informações Detran-MS