CBN ELEIÇÕES Com cerca de 70% dos votos do diretório, PSDB formaliza apoio a reeleição de Trad Partido terá 44 candidatos à Câmara Municipal, sendo 14 mulheres e 30 homens

16 SET 2020 - 19h:46 Por Marcus Moura/CBN

Após toda novela envolvendo a possível indicação de um vice para concorrer junto com Marquinhos Trad a prefeitura da Capital, o PSDB ficou sem vice e decidiu não lançar candidato para concorrer à prefeitura apoiando a reeleição do atual prefeito. Na nota divulgada à imprensa, o diretório do partido afirma ter convicção que a reeleição de Trad é o melhor caminho a ser seguido em Campo Grande. Pouco menos de 30% do diretório foi contrário à aliança com Trad. Sobre os nomes a Câmara, ficou decidido que o PSDB terá 44 candidatos ao legislativo municipal, 14 mulheres e 44 homens. Confira: