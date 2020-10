CBN CONSUMO Com cesta básica saindo quase a R$ 500, poder de compra do consumidor fica menor Tendo que destinar mais dinheiro para alimentação, consumidor pode evitar certos gastos, explica economista

7 OUT 2020 - 14h:25 Por Marcus Moura/CBN

A cesta básica de alimentos teve alta de 1,7% em Campo Grande no mês de setembro, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Na Capital, o grupo de produtos essenciais na mesa das famílias sai a R$ 492,80. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta já é de quase 10%. Tendo que gastar mais dinheiro com a alimentação, o consumidor pode repensar compras para comemorações do final do ano, explica a economista da Fecomercio, Daniela Dias. Confira: