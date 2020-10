AGRONEGÓCIO Com chuva, plantio de soja avança 24% em sete dias em MS Com relação à temporada anterior, andamento da semeadura está 6,5% atrasada

28 OUT 2020 - 17h:06 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Com a chuva que caiu sob praticamente todo Mato Grosso do Sul, entre os dias 19 e 23 de outubro, os produtores aproveitaram para dar andamento no plantio da soja 2020/2021.

A cultura, que teve um atraso para começar aqui no Estado, teve uma evolução de 24,5% nos últimos sete dias, segundo dados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (SIGA MS), alcançando 28,5% da área plantada. Com relação à temporada anterior, o atraso é de 6,5%.

A estimativa é de que nesta safra 2020/2021, o Estado tenha um aumento de cerca de 7,55% de área plantada de soja, passando de 3,289 milhões para 3,645 milhões de hectares.