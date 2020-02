AGRONEGÓCIO Com colheita em andamento, quase metade da safra 2019/20 de soja já foi comercializada Segundo o Sistema Famasul, cerca de 5% da área do grão foi colhida até o momento

17 FEV 2020 - 17h:27 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Saiba Mais Safra de soja terá produção recorde, mas atraso no plantio do milho preocupa produtores

Os produtores de Mato Grosso do Sul comercializaram 46,5% da safra 2019/2020 de soja até o dia 10 de fevereiro. Segundo informações do Sistema Famasul, o principal destino para a oleaginosa sul-mato-grossense é a China, com 90,1% das exportações.

Com relação ao andamento da colheita, lançada na última sexta-feira (14), até o momento, foram colhidas aproximadamente 5% da área plantada.

Saiba mais: