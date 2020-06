SAÚDE Com déficit de R$ 600 mil por mês do SUS, maternidade enfrenta dificuldades para manter leitos de UTI Diretor da instituição, Paulo Chagas, disse que 70% dos partos realizado são via SUS, que não cobre todas as despesas

15 JUN 2020 - 15h:33 Por Marcus Moura/ CBN

Negociação de novo contrato está sendo superviosionada pelo MPE (Ministério Público Estadual) - Divulgação Na semana passada, um dos grandes destaques negativos da semana foi a suspensão parcial dos atendimentos na Santa Casa, o maior hospital de Mato Grosso do Sul. Entretanto, agora, a Maternidade Cândido Mariano também pede socorro. Sem dinheiro e com um déficit de quase R$ 600 mil reais por mês, o local que é responsável por trazer a vida mais de 10 mil bebês por ano corre o risco de fechar leitos de uti neonatal. Segundo o diretor-executivo da instituição, Paulo Chagas, um aumento dos repasses do SUS (Sistema Único de Saúde) está sendo negociado com a prefeitura da Capital. Confira: jpnews · Com déficit R$ 600 mil mês do SUS, maternidade enfrenta dificuldades para manter leito de UTI

Deixe seu Comentário