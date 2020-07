EFEITO CORONA Com dez mortes na capital, prefeito nega lockdown Marquinhos Trad disse que Campo Grande é exemplo para o país

1 JUL 2020 - 14h:56 Por Gabi Couto/CBN

Apesar do aumento expressivo de casos confirmados de coronavírus na capital, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) disse agora a pouco que Campo Grande é exemplo para o país no combate a Covid-19. Ele ressaltou que até o momento as dez mortes registradas pela doença deixam a cidade com o menor número de óbitos entre as capitais brasileiras. O prefeito afirmou tomar suas decisões com muita oração e tem priorizado o equilíbrio. Marquinhos disse que não é o momento de lockdown, mas não descartou a possibilidade do decreto se houver lotação de todos os leitos.

Nesta quarta-feira Campo Grande tem 16 pacientes internados em Unidade de Terapia Intesiva do Sistema Único de Saúde, o que representa 14% dos leitos disponíveis. Aindam restam 113 leitos do SUS vagos na cidade. A única medida anunciada para evitar o aumento dos casos foi a retomada da sinfecção e descontaminação dos terminais de ônibus e ruas, a partir de sexta-feira (o3).