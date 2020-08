CBN AGRO Com enorme potencial, ovinocaprinocultura ainda é pouco explorada em MS Zootecnista e pesquisador da Embrapa Gado de Corte analisou a prática da atividade no estado em entrevista ao CBN Agro deste sábado (15)

15 AGO 2020 - 08h:38 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

O zootecnista e pesquisador da Embrapa Gado de Corte Fernando Reis analisou, em entrevista à Campo Grande, neste sábado (15) o cenário da criação de ovinos e caprinos em Mato Grosso do Sul.

Ao lado do jornalista Éder Campos - apresentador do programa CBN Agro - avaliou os motivos que fazem dessa atividade ser tão pouco explorada no estado apesar do alto potencial.

Confira: