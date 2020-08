ALERTA Com estoque de O- zerado, Hemosul entra em estado de emergência Órgão conta apenas com 20% da tipagem O+

12 AGO 2020 - 16h:04 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) entrou em estado de emergência nesta quarta-feira (12). A convocação é voltada aos doadores de sangue dos tipos O negativo, que se encontra com estoque zerado, e O positivo que está com apenas 20% conforme a instituição.

Além da demanda espontânea, o agendamento é uma opção para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

Para doar é necessário levar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos e possuir idade entre 16 e 69 anos. Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos na página do Hemosul.

O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. O atendimento de segunda à sexta-feira é das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h.

(Com informações do Portal do MS)