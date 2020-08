SAúDE Com estoque em alerta, Hemosul precisa de todos os tipos sanguíneos As doações estão seguindo os protocolos de segurança e podem ser agendadas pelo WhatsApp, evitando aglomerações

31 AGO 2020 - 12h:44 Por Isabelly Melo

Na última semana a Rede Hemosul comemorou 2 mil bolsas de sangue coletadas na campanha “Do Mesmo Sangue”, repintando, aos poucos, a ararinha vermelha do Monumento das Araras em Campo Grande.

Porém, mesmo com o sucesso da campanha, a Gerente de Relações Pública da Rede Hemosul, Mayra Franceschi, fez um alerta em entrevista à Rádio CBN Campo Grande na manhã desta segunda-feira (31), “Nesta segunda-feira nós estamos em baixa de praticamente todas as tipagens sanguíneas. Só os AB, positivo e negativo, que a gente está com o estoque estratégico em dia. E o mais baixo hoje é o O+”, revelou Mayra. Confira a entrevista:

Serviço:

O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h.

Além da demanda espontânea, o agendamento é uma opção para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

Também é possível doar nas unidades do Hemosul de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. Confira aqui os endereços e horários de atendimento.

Para doar é necessário levar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos e possuir idade entre 16 e 69 anos. Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos no site do Hemosul.