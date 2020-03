Com instabilidade no mercado, frigoríficos suspendem compras

Algumas indústrias frigoríficas optaram por encerrar as compras do boi gordo, desde a última sexta-feira (13), em razão dos impactos da pandemia de coronavírus. A medida foi tomada para que o mercado seja analisado e, segundo o presidente da Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidores de Carnes de Mato Grosso do Sul (Assocarnes), Sergio Capucci, deve seguir por tempo indeterminado.

Com isso, as exportações brasileiras, que iniciaram março com bom desempenho, podem ter impactos negativos. No mercado interno, alguns compradores aproveitaram o momento para ofertas preços menos pela arroba do boi gordo.

Saiba mais: