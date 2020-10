DESENVOLVIMENTO Com investimentos privados, Rio Verde de MT será polo de empregos no norte de MS Até 2021, empresas privadas devem concluir projetos de expansão de plantas e tecnologia

14 OUT 2020 - 20h:24 Por Marcus Moura/CBN

A cidade de Rio Verde de Mato Grosso se tornará um polo de empregos no norte do Estado com os investimentos da iniciativa privada. Um frigorífico de bovinos, uma reprodutora de matriz suína e a ampliação de uma cerâmica devem gerar mais de 400 empregos na região. Confira: