MADRINHA E PADRINHO Com ligações e mensagens, idosos são apadrinhados na pandemia Cada participante atende 10 idosos e pode ter continuidade nos próximos anos

28 SET 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação Manoel de Barros lançou no mês de julho o programa “Madrinha e Padrinho” para ajudar os idosos durante esses meses da pandemia. O padrinho ou madrinha, mantém contato semanal com os idosos e além de trocar orientações e passar atividades, ainda constrói uma relação de carinho com os atendidos. Cada pessoa que optar por participar, apadrinha 10 idosos. Para a Delva Cabreira, quem tem 75 anos, o início da pandemia foi muito difícil, mas a ação realizada pela instituição tem ajudado muito neste momento. “Aquilo é um incentivo para a gente de estar aqui”, explicou Delva.

A Adriana contou que o projeto trouxe uma nova percepção sobre a vida para ela. Madrinha de dez idosos, a voluntária troca também receita com os apadrinhados e começou a ver os desafios de uma nova forma.

O projeto tem dado resultados tão positivos, que segundo o diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques, a instituição já pensa em dar continuidade no pós-pandemia. Ouça os detalhes na reportagem: