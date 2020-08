CORONAVÍRUS Com mais 18 óbitos, MS chega a 686 mortes pela covid Estado registrou 820 casos nas últimas 24h, somente na capital foram 394

20 AGO 2020 - 10h:54 Por Isabelly Melo

Em live na manhã desta segunda-feira (20) a Secretária Estadual de Saúde confirmou mais 820 casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul, sendo 394 somente na capital. No total, o Estado já ultrapassou os 40 mil casos. Em relação aos óbitos, na últimas 24h foram registrados 18, seis apenas em Campo Grande.

Divulgação Live Facebook

Mais informações na live da página do Facebook do Governo do Estado ou no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira.

Disk Covid

Mato Grosso do Sul já conta com um novo número de atendimento para agendamento de exames e para tirar dúvidas sobre o coronavírus: É o 0800 647 0911, que atenderá as quatro macrorregião do Estado: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. Os antigos números continuam valendo, porém, a padronização e o fato de ser um telefone de ligação gratuita poderão facilitar o acesso.

Para o Coronel Marcello Fraiha, responsável pela iniciativa dos drive thrus no Estado, a medida facilita o acesso do serviço à população, por se tratar de um número sem custos. Apenas no mês de julho, o Disk Coronavirus atendeu um total de 37.229 ligações telefônicas.