SAÚDE Com mais duas mortes, MS tem 58 vítimas da COVID-19 Duas mulheres, uma de Dourados e outra de Naviraí, entraram nesta quarta-feira para as estatísticas

24 JUN 2020 - 18h:18 Por Marcus Moura/ CBN

Mais duas mortes provocadas pelo novo coronavírus foram confirmadas nesta quarta-feira (24) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). Uma na cidade de Dourados e outra em Naviraí. Ao todo, Mato Grosso do Sul tem 58 vítimas da COVID-19 e mais de 6.2 mil casos.

Segundo informações da SES, a primeira vítima é Rosimeire Matos de Freitas, de 32 anos, que morreu em Dourados hoje em decorrência do vírus e de um quadro de insuficiência respiratória grave.

Ela teve os primeiros sintomas no início do mês, tendo recebido o diagnóstico positivo no dia 15, através do drive thru da cidade. Ela estava em isolamento domiciliar e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento do município com parada cardiorrespiratória.

A segundo vítima é uma mulher de 55 anos, que morava em Naviraí. Ela faleceu ontem (23), mas o resultado do exame só ficou pronto hoje. Os sintomas começaram no dia 13 de junho e com o agravamento do caso, ela foi transferida na segunda-feira (22) para Dourados. Ela sofria de ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva), DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) além de diabetes.

Cenário em MS - Com os dois últimos casos, Mato Grosso do Sul registra 14 mortes em Dourados, 8 em Campo Grande, 6 em Corumbá, 5 em Três Lagoas, 3 em Itaporã, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, 2 em Brasilândia, 2 em Rio Brilhante, 2 em Ponta Porã, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Iguatemi, 1 em Sidrolândia, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquirai, 1 em Glória de Dourados e 1 em Naviraí.