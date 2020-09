ESPORTE Com medidas de prevenção, futebol é liberado na Capital Entre as regras para a prevenção da covid-19 estão a proibição do tiro lateral com as mãos

1 SET 2020 - 15h:42 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A prática do futebol, futebol Society e futsal está liberada em Campo Grande. Conforme o decreto desta terça-feira (01), publicado no Diário Oficial, o retorno do esporte deve seguir algumas regras para a prevenção contra a covid-19.

Entre as medidas estão a aferição da temperatura corporal que deve ser monitorada com termômetro infravermelho digital de medição de temperatura sem contato e o distanciamento de 1,5m entre as pessoas nos locais de competição.

Além disso, o atleta não poderá trocar de roupa no local, nem tomar banho depois da partida. E na hora do jogo, não será permitido a cobrança de tiro lateral com as mãos.

Confira algumas medidas:

- Não poderá haver compartilhamento de materiais entre os participantes;

– Não poderá haver cobrança de tiro lateral com as mãos;

- É obrigatório o uso de luvas pelo goleiro;

- É obrigatório que todas as pessoas, presentes nos locais de competições, incluindo os funcionários, colaboradores, organizadores e atletas, utilizem máscara durante o horário de funcionamento externo e interno do local, independentemente de estar em contato direto com o público.

Todas as regras você confere na página 9 do Diário Oficial de Campo Grande.