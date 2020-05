INIMIGO INVÍSIVEL Temendo novo coronavírus, indígenas Kadiwéu fazem barreira para controlar entrada de pessoas Jovens e adultos se revezam em turnos de seis horas e preocupação é que doença chegue às aldeias e se dissemine entre a população.

29 MAI 2020 - 09h:49 Por Loraine França

A confirmação do primeiro caso da covid-19 entre a população indígena de Mato Grosso do Sul, na aldeia Bororó, em Dourados, reacendeu o alerta das etnias sobre o avanço da doença. E, preocupados com a fragilidade do sitema de saúde e a disseminação da doença entre esses povos, indígenas da etnia Kadiwéu se mobilizaram para controlar a entrada de pessoas na Reserva Indígena Kadiwéu, localizada em Porto Murtinho. Segundo a indígena Benilda Kadiwéu, a preocupação é que o virus seja levado por pessoas de fora da comunidade. "O medo é que se repita aquela história que se passou a cem anos atrás, onde algumas doenças foram trazidas propositalmente pra todos as comunidades indígenas do Brasil, onde aconteceu esse extermínio".

De acordo com o agente indígena de saneamento, Gideoni da Silva, a equipe se reveza em três turnos diários para controlar a entrada e saída de pessoas do território.

