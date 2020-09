SAÚDE Com novas regras, MS registra 2.238 novos casos de covid-19 Maioria das novas confirmações foi em Campo Grande, 1.631

11 SET 2020 - 12h:31 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta sexta-feira (11) os dados da covid-19 em Mato Grosso do Sul, que registrou 2.238 novos casos. O aumento no número de casos, segundo a secretária adjunta, Christinne Maymone, se deve as novas regras do Ministério da Saúde, que agora computa os casos que apresentarem sintomas clínicos da doença, com atestado do médico, sem a realização de teste. Nos novos casos confirmados estão também os casos já estavam em análise nos municípios. Ouça os detalhes: