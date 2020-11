CBN CONSUMO Com novo reajuste, litro da gasolina passa a custar R$ 1,82 nas refinarias Aumento é o quarto consecutivo praticado pela Petrobras em menos de dois meses

26 NOV 2020 - 11h:09 Por Marcus Moura/CBN

A gasolina está 4% mais cara nas refinarias da Petrobras a partir desta quinta-feira (26). O reajuste é o quarto consecutivo praticado em menos de dois meses. O diesel também sofreu alta (+5%). Com o novo reajuste, o preço médio da gasolina subiu para R$ 1,82. Importante ressaltar que durante o auge da crise do mercado do petróleo, o combustível chegou a custar menos de R$ 1,00. Confira: