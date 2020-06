NOVO CORONAVÍRUS Com novo recorde, MS tem 4,1 mil casos de covid-19 Em 24 horas, estado registrou 350 novas confirmações da doença.

17 JUN 2020 - 12h:54 Por Loraine França

Trinta e três municípios de Mato Grosso do Sul registraram novos casos da covid-19 nas últimas 24 horas e, com mais 349 confirmações, o estado tem 4.164 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. As informações foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira (17). Dourados e Campo Grande contabilizaram a maior parte dos casos desta quarta-feira.

Ouça os detalhes: