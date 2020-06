NOVO CORONAVÍRUS Com novo recorde, MS tem 5,7 mil casos de covid-19 Estado confirmou 393 novos casos em 24h. Desde o início do mês de junho, número de infectados quase quadruplicou em MS.

23 JUN 2020 - 11h:47 Por Loraine França

Em 23 dias, os casos da covid-19 em Mato Grosso do Sul quase quadruplicaram. No dia primeiro deste mês, o estado apresentava 1.568 confirmações do novo coronavírus. Nesta terça-feira (23), Mato Grosso do Sul tem novo recorde nos novos casos de covid-19 em 24 horas e, com 393 confirmações, o estado tem 5.784 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os dados são do boletim diário da secretaria estadual de saúde.

