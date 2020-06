EFEITO CORONA Com ocupação de leitos do Regional em 78%, Saúde ativa Hospital de Campanha Estrutura anexa ao hospital já realiza atendimento a 10 pacientes que não tem a COVID-19

24 JUN 2020 - 17h:39 Por Marcus Moura/ CBN

O crescente número de novos casos da COVID-19 e o aumento da taxa de internação fizeram a Secretária de Estado de Saúde ativar o Hospital de Campanha, estrutura montada ao lado do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (24). A taxa de ocupação de leitos da unidade chegou a 78,1%, cenário alcançado através de baixíssimas taxas de isolamento social.

Segundo o secretário da pasta, Geraldo Resende, a estrutura anexa ao prédio do hospital será destinada a casos não relacionados com o novo coronavírus. “Sempre ressaltei que não queríamos chegar ao ponto de ter que usar este centro de triagem, porém nos organizamos para este momento. Este local será usado para os casos não relacionados à Covid-19. Com o atual cenário, o acionamento da tenda se torna inevitável. Esperamos que a população passe, agora, a colaborar para que a pandemia não avance ainda mais”.

O local passa por manutenção preventiva e todo o suporte operacional começa a ser organizado nas tendas, tendo inciado atendimento a 10 pacientes nesta quarta-feira. A estrutura conta com 144 leitos de enfermaria, consultórios, laboratório e farmácia. O Regional continua atendendo os pacientes com a COVID-19, além, é claro, de enfermos com outras patologias.

No último fim de semana, como tentativa de não sobrecarregar o sistema, o HRMS transferiu 13 pacientes para outros hospitais da capital, mas o número exponencial de casos que insistem em subir na Capital elevou a taxa de ocupação dentro do Regional.

A diretora-presidente do Hospital Regional, Rosana Leite de Melo, fala sobre o acionamento da tenda e apela a sensibilização da população “Temos postergado o acionamento da tenda, mas infelizmente a pandemia se instalou de forma muito agressiva na Capital nos últimos dias. Não queríamos isso em nenhum momento, temos trabalhado de forma árdua para conter o novo Coronavírus. Nossa equipe tem se redobrado, os protocolos médicos têm dado resultado juntamente com o tele atendimento, mas infelizmente, o pior momento da pandemia está chegando até nós. Seremos firmes e fortes nesse enfrentamento. Faremos de tudo para atender a população sem que entremos em colapso, mas sem o apoio da comunidade, será impossível”. (Com assessoria)