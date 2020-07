EDUCAÇÃO Com opção à distância, Sisu abre inscrições amanhã Modalidade à distância será ofertada pela primeira vez no programa

6 JUL 2020 - 11h:48 Por Ingrid Rocha/CBN

As inscrições para o segundo semestre do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) começam nesta terça-feira (07). Os estudantes podem se inscrever até a próxima sexta-feira (10), no site https://sisu.mec.gov.br/#/.

Nesta edição, o Sisu está pela primeira vez ofertando vagas na modalidade à distância (EaD), além dos cursos presenciais. Podem participar da seleção candidatos que fizeram a prova do Enem 2019 e não tiraram 0 na redação. Ouça os detalhes: