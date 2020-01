CONSEQUêNCIAS PARA O BRASIL Com pacificação entre Irã e EUA, preços dos combustíveis devem permanecer estáveis Segundo o Sinpetro/MS, valor do petróleo iniciou a semana com baixa

15 JAN 2020 - 13h:59 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Ilustração/Freepik Com o controle da tensão entre Estados Unidos e Irã, os preços dos combustíveis devem permanecer estáveis. Segundo o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência (Sinpetro/MS), Edson Lazarotto, houve uma alta no valor do petróleo, mas não o valor não chegou a ser repassado. Saiba mais:

