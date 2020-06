JUNHO VERMELHO Com pandemia, doações de sangue tiveram queda de 40% em MS Tipos O– e O+ estão em falta no banco da Rede Hemosul no estado

3 JUN 2020 - 10h:06 Por Ingrid Rocha/CBN

Nos primeiros meses de pandemia do novo coronavírus, as doações de sangue tiveram queda de 40% no Hemosul MS. Segundo a gerente de relações públicas da Rede, Mayra Franceschi, os tipos O – e O + estão em falta no banco de sangue.

Neste mês é realizada a campanha nacional Junho Vermelho, que visa incentivar a doação no Brasil. Durante os meses de junho, julho e agosto, o estoque de sangue costuma a cair nas regiões do país e a ação vem no sentido de também ajudar neste momento. Ouça os detalhes: