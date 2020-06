SAÚDE Com prefeitura devendo R$ 15 milhões em repasses, Santa Casa suspende parcialmente atendimentos Maior hospital de MS está com sobrecarga de atendimentos devido a pandemia da COVID-19

11 JUN 2020 - 14h:20 Por Marcus Moura/ CBN

A falta de recursos para compra de insumos, remédios, pagamento de funcionários e fornecedores fez o maior hospital de Mato Grosso do Sul, a Santa Casa de Campo Grande, suspender o atendimento a pacientes com casos considerados menos graves. Somente a Prefeitura deve a santa casa R$ 15 milhões em repasses. Todo este cenário é agravado pela pandemia do novo coronavírus porque as unidades das cidades do interior estão voltadas ao atendimento dos infectados pela covid-19. Confira: