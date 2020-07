COMÉRCIO Com promoção on line, "Ponto Mix" traz descontos de até 70% Shopping Campo Grande inicia sessão de descontos a partir desta sexta-feira (10)

10 JUL 2020 - 12h:25 Por Redação/CBN

O Shopping Campo Grande inicia nesta sexta-feira (10) o “Ponto Mix” com descontos que chegam a 70% em produtos de diversos segmentos como calçados, roupas, brinquedos, eletrônicos, artigos de beleza/perfumaria, entre outros. A novidade desta edição é o novo formato que será on-line, com catálogo completo que pode ser acessado no site www.pontomixcg.com.br. As promoções seguem até domingo (12) e diversas lojas do estabelecimento participarão da liquidação.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, e para evitar aglomerações, o empreendimento contará com auxílio do sistema drive-thru e também de delivery das lojas para aquecer as vendas de forma mais segura e cômoda ao cliente. No link https://www.shoppingcampogrande.com.br/eventos/drive-thru, é possível conferir mais informações.

Quem optar pelo drive-thru, basta entrar em contato com a loja, escolher o produto, combinar a forma de pagamento, e agendar o melhor dia e horário para retirar a encomenda. Depois, na data e hora marcadas, o cliente deve se dirigir ao ponto de encontro instalado no 1º piso do Shopping, próximo ao Outback e aguardar dentro de seu veículo. O produto será entregue devidamente higienizado e a cobrança de estacionamento não será feita para quem aderir a esse serviço. Outra opção é comprar pelo Delivery próprio de cada loja.

Segurança e higienização reforçada - A administração adotou protocolo rigoroso de higienização e intensificou as medidas de prevenção à Covid-19, seguindo todas as normas de biossegurança. As orientações aos lojistas foram reforçadas por meio de cartilhas e dicas de prevenção. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório para qualquer pessoa que entre nas dependências do Shopping, seguindo as regras determinadas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Serviço - Liquidação Ponto Mix

Local: Shopping Campo Grande

Datas: 10, 11 e 12 de julho

Horários: 11h às 19h (sexta-feira e sábado), e das 12h às 18h (domingo)

Assessoria Grupo Sato