ECONOMIA Com queda na produção, empresário industrial deve repensar estratégias, diz CIN MS Centro Internacional de Negócios de MS oferece orientação a empresários do setor durante a crise

13 ABR 2020 - 12h:34 Por Marcus Moura/CBN

Com a queda na atividade industrial, os empresários do setor estão sendo orientados a rever planos de produção e mercado. Segundo a analista de comércio exterior do CIN (Centro Internacional de Negócios de MS), Gracieiry Ferreira, o momento é ideal para internacionalizar marcas e produtos. Ouça abaixo: