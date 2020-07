ALERTA Com queda nas doações, Hemosul está em estado de emergência Estoques estão abaixo de 15% para as tipagens O+, O-, B+ e A-

15 JUL 2020 - 13h:20 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Os meses de julho e agosto são marcados pela menor coleta de sangue no Hemosul. Mas, neste ano, com o período de pandemia, as doações caíram ainda mais. Segundo a gerente de comunicação do Hemocentro, Mayra Franceschi, as tipagens O+, O-, B+ e A- estão com menos de 15% dos estoques.

Saiba mais:

Para agendar as doações, entre em contato com o Hemosul pelos telefones: (67) 3312-1516, (67) 3312 1529 ou por meio do WhatsApp: (67) 9 9298 6313.