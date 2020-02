ECONOMIA Com reajuste do ICMS, preço da gasolina sofrerá dois aumentos Sinpetro e a Associação Comercial dizem que pauta fiscal também sofrerá reajuste

21 FEV 2020 - 14h:47 Por Marcus Moura/ CBN

Com o aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o valor da pauta fiscal, que atualmente se encontra perto dos R$ 4,50, também deve ser reajustado para cima, defendem Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul) e ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande).