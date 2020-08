NOVO CORONAVÍRUS Com recorde de mortes, MS tem 481 óbitos e 29,9 mil infectados pela covid-19 Metade das mortes ocorreram em Campo Grande. Capital contabiliza 178 vítmas fatais do novo coronavírus.

7 AGO 2020 - 10h:40 Por Loraine França

Os casos de covid-19 aumentaram 3% nas últimas 24 horas em Mato Grosso do Sul e, segundo dados do boletim da Secretário de Estado de Saúde (SES), 29.988 sul-mato-grossenses se infectaram com o novo coronavírus.

As últimas mortes registradas no estado foram registradas em Campo Grade (12), Corumbá (4), Ponta Porã (1), Dourados (2), Nova Alvorada (1), Dois Irmãos do Buriti (2) e Aquidauana (1).

